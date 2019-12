Apteegireformi vastu olev proviisor: käputäis kõnelevaid aktiviste tahab kõik pea peale pöörata

Anniko hinnangul näitab seda, et apteegireformil puudub tegelikult proviisorite toetus, muuhulgas ka see, et täna kell 12 Vabamus toimuma pidanud apteegireformi toetuskoosolek jäi osalejate puudumise tõttu ära. “Ometi kutsus apteekrite liit sel nädalal oma toetajaid, öeldes: “Kui tulete pühapäeval kohale, on meil võimalus midagi apteegireformi heaks ära teha. Kui ei tule, siis pole meil pärast mõtet nuriseda…”,” tsiteeris Anniko.

Apteekrite liidu juht ja proviisorite koja juhatuse liige Ülle Rebane ütles Delfile, et juba lähiajal korraldatakse uus kokkusaamine. “Kuna ravimiseaduse muutmise eelnõu läks riigikokku (kaasamata erialainimeste arvamusi) ja seda kavatsetakse kiiresti menetleda, leidsime, et oleks vajalik proviisoritega infot jagada. Lühikese etteteatamise tõttu jäi see ära — paljud on ju ka pühapäeval apteegis tööl). See ei tähenda, et me kokkusaamist lähemaks ajaks ei planeeri,” märkis ta.

Anniko saatis 11. novembril toetusavaldustega kirjad kõigile riigikogu fraktsioonidele, kus selgitas, et tema, üksik proviisor, on saanud rohkem kui paarsada vastust oma kolleegidelt, kes annavad radikaalselt teistsugust tagasisidet apteegireformi vajalikkuse ja võimalikkuse kohta, kui igapäevaselt meedias räägitakse. “Jutud ahistatud apteekritest, kes “pole vabad” ja peavad “sõltumatuks saama” ei haaku enamuse apteekrite ega ka patsientide arvamustega. Otsustajad ja avalikkus on kuulnud kõigest omakasupüüdlike aktivistide kitsast nägemust, mille taga ei ole laiapõhjalist proviisorkonna tuge,” ütles Anniko.

Proviisor Anniko oli aastatel 1996-2002 apteegi omanik ja tegutses ettevõtjana. “Ma tean mida see tähendab, kui erialase töö asemel peab tegelema ettevõtlusega; kui raha ei jätku, et palka maksta; kui puhkamiseks aega ei ole, sest kogu aeg on vaja olla tööl. Mind paneb imestama, et riik paneb meid proviisoritena olukorda, kus kolme kuuga oleme käpuli. Eriti tunnevad selle pärast suurt muret farmatseudid, kellel kaob stabiilne tööandja ja kes ei saa ise selleks midagi ära teha. Apteekide arvu järsul vähenemisel halveneb ravimite kättesaadavus. Proviisorkonnas aga tekib senise tööjõupuuduse asemel tööpuudus,” leidis ta.

“Sel nädalal teatas reformi nõudev proviisor Kai Kimmel, et on tuhat korda targem kui meie valitsejad. Proviisorite Facebooki grupis soovitati tal selle peale proovida nii apteeki pidada, et ta poleks Benu frantsiisiketi partner. Samamoodi on tegelikult Apotheka frantsiisipartner teine reformi eestkõneleja Ülle Rebane. Proviisorite Koja tegevjuhil Karin Alamaa-Aasal pole üldse apteegiomaniku kogemust,” heitis Anniko ette.