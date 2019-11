Apteegireformi töörühm arutab ravimite müügi lubamist toidupoodidesse ning bensiinijaamadesse

Möödunud aastal leidis Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas Eesti Rahvusringhäälingus, et apteekides võimul olevad ettevõtjad on rünnanud omandipiirangute kehtestamise reformi igal võimalikul viisil, sealhulgas turunduskampaaniate ja lobitööga. “Nüüd on jõutud niikaugele, et on algatatud eelnõu, millega püütakse seadus tagasi pöörata, et oma võimu apteegiturul kindlustada,” teatas Alamaa-Aas. “Norrakad on kirjutanud hoiatava artikli sellest, kuidas võim apteegiturul on kolme suure välismaise apteegiettevõtte käes (kusjuures üks neist on Phonenix, kes meie turul tegutseb Tamro ja Benu nime all) ja nüüd on riik hädas sellega, et need ettevõtted dikteerivad kogu ravimipoliitikat riigis,” hoiatas ta.

Mölder ütles, et riigi huvi on pakkuda võimalikult hea ravimite kättesaadavus ning reformi esialgsel kujul jõustumine poleks seda taganud. “Me ei ole näinud [apteegireformi jõustumise eelsel ajal - toim.] ühtegi proviisorite ostutehingut näinud, lisaks pole näinud, et proviisorid oleksid valmis ise apteeke rajama. Oleks eeldanud, et proviisorid näitavad ise üles suuremat aktiivsust reformi elluviimisel,” rääkis ta. Mölder lisas, et kui proviisoritel oleks vaja olnud juriidilist abi või käendusmehhanisme, oleks pidanud neid aspekte valitsuse tasandil arutama, kuid selliseid ettepanekuid ei tehtud.