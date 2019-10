Apteegireform: valmis kalkulaator apteekide väärtuse arvutamiseks

„Apteegireformi käigus on suurematesse apteegikettidesse kuuluvate apteekide võõrandamise hind olnud praeguste omanike jaoks keskne küsimus, kuid seni pole konkreetseid summasid nimetatud,“ ütles Eesti Proviisorite Koja juhatuse esimees Karin Alamaa-Aas. „Apteegi väärtuse kalkulaator ongi abiks proviisoritele, kes on asunud või asumas läbirääkimistesse apteegireformi käigus mõne tegutseva apteegi ostmiseks,“ lisas ta. Kalkulaatori leiab Eesti Proviisorite Koja veebilehelt.

Kalkulaator arvestab apteegi majandusnäitajaid, tööjõu- ja erinevaid kõrvalkulusid ning lähtub väärtust arvestades ametlikest majandusprognoosidest. Karin Alamaa-Aasa sõnutsi sõltub rendipinnal tegutseva apteegi väärtus oluliselt ka rendilepingu tüübist, pikkusest ning makstavast rendihinnast. „Kalkulaator kujundab apteegi hinna prognoositava kasumi järgi ja olenevalt tingimustest võib keskmise apteegi väärtus jääda hinnanguliselt vahemikku nullist paarisaja tuhande euroni. Kindlasti on ka erijuhtumeid - näiteks kui apteek müüakse koos kinnisvaraga või asub see väga käidavas kohas ja on saanud soodsa pikaajalise rendilepingu. See tõstab ka apteegi väärtust,“ ütles Alamaa-Aas.