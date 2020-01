Apteegireform rühib finiši poole, debatt tirib särgist

Sotsiaalminister Tanel Kiik ei ole leidnud toetust apteegireformi etapiviisiliseks elluviimiseks. Ei valitsuselt ega sotsiaalkomisjonilt. Viimase esimees Tõnis Mölder saatis ettepaneku möödunud neljapäeval tagasi erakonnakaaslasest Kiigele, samal ajal teades, et valitsuses eelnõu algatamiseks toetust ei leita.

Mölder ei soovinud seega komisjoni nimel etapiviisilise ülemineku osas parlamentaarset debatti algatada ja põhjendas seda kummalisel kombel sellega, et rahvaesindajad väljendasid selgelt oma tahet mitte muuta ravimiseadust, kui nad apteegireformi tühistamise riigikogus esimesel lugemisel maha hääletasid.

Seega oli Mölderi põhimõte: kui reformi tagasi ei pööra, siis aega ka juurde ei anna.

Valitsuspartneritelt ei saa Kiik aga eelnõu algatamiseks toetust. "Valitsuses ei ole sel teemal konsensust. Apteegireformi küsimus on olnud algusest peale algatatud, kolmes parlamendi koosseisus on seda debateeritud, parlamendi valitut. Valitsuse poolt sinna ühtegi muudatust tulla ei saa, kuna erakondadel apteegireformi osas väga selgelt erinevad positsioonid," selgitas Kiik.

Keskerakondlane Marika Tuus-Laul, kes reformi tühistamise mahahääletamise jaoks suutis oma parteilastest kokku panna seitsmeliikmelise löögirühma, et opositsiooni toel apteegireformi ohustamist vältida, on endiselt seisukohal, et Kiige ettepanek asjale etapiviisiliselt läheneda oleks tegelikult hetkeolukorras kõige mõistlikum.

Aga miks siis Tuus-Laul ise eelnõud algatada ei soovi? "Hääled ei tule kokku. Miks peaks opositsioon toetama ministri ettepanekut?" arvas ta.