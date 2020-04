Apteegireform jõustus täna, tegevuse lõpetas 25 apteeki

Üle Eesti jätkab 468 proviisorapteeki. Tegevuse lõpetab 25 apteeki, valdav osa neist Tallinnas ja Tartus.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul suurenes reformiga proviisoritest apteegiomanike kutsealane vastutus. "Tänan kõiki proviisoreid, riigiasutusi ja ravimituru osapooli, kes on pingutanud erakordselt keerulises olukorras selle nimel, et apteegid seaduse nõuetega vastavusse viia. Meie inimesed saavad olla kindlad, et apteegiteenus nende kodupiirkonnas säilib," ütles Tanel Kiik pressiteates.

"Apteegireformiga oleme astunud olulise sammu, et tõsta proviisorite rolli ja otsustusõigust ning parandada konkurentsi ravimite hulgimüügiturul. Selleks, et ravimid oleksid meie inimestele kättesaadavad võimalikult soodsa hinnaga, peame koostöös ravimitootjate, hulgimüüjate ja apteekidega ravimite tarneahelaga seotud küsimustega kindlasti edasi tegelema," lisas sotsiaalminister.

Ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepa sõnul on viis aastat olnud pikk üleminekuaeg, kus apteegireformi toimumine on mitmel korral olnud suure küsimärgi all. Sisuline töö enamuse tegutsevate apteekidega on aga ära tehtud viimase pooleteise kuu jooksul.

"Pärast riigikogu lõplikku otsust on apteekide endised ja uued omanikud teinud tõhusat tööd, et oma apteegid seadusega võimalikult kiiresti kooskõlla viia. Ravimiamet on suure töökoormusega hakkama saanud ning saan kinnitada, et seadusele vastavad apteegid jätkavad tegutsemist kõigis senistes Eesti piirkondades," ütles Raudsepp.