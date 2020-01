Apteegid tühjad: koroonaviiruse hirmus ostavad inimesed rohupoodidest kõiksugu maske

Apotheka proviisor Anne-Mai Rogenbaum möönis Delfile, et uudised koroonaviirusest on ka Eestis pannud inimesi rohkem meditsiinilisi näomaske ostma. "Eelkõige ostavad suures koguses maske Aasiast pärit turistid, aga ka inimesed, kel ees reisile minek," ütles Rogenbaum.

Seetõttu on apteekide laovarud tühjenenud ja proviisori kinnitusel võib ette tulla, et igast apteegist praegu maske ei saagi.

Benu apteegikett teatas, et neil on maskivarud täiesti otsas ja kett tegeleb usinalt sellega, et neid juurde varuda.

"Kuna tavaolukorras pole näomaskid müüdav kaup ja neid küsitakse pigem harva, siis üldjuhul on igas apteegis neid ca 100 tk. Tänaseks on need kõikides meie apteekides müüdud," teatas Benu apteegi proviisor Liia Saava Delfile.

"Kuuldavasti on aga maske apteekidesse peagi uuesti saabumas," avaldas Rogenbaum lootust ka Apotheka klientidele.

Euroapteek teatas Delfile, et nende apteekides on hingamisteede kaitsevahendite müük eelmise kuuga võrreldes lausa kolmekordistunud, ent eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ei ole müüdud ühikute arvu suhe ebatavaline.

Südameapteegi teenindusjuht ja farmatseut Merilin Israel tõdes samuti, et kuigi jaanuaris on detsembri ja novembriga võrreldes nende apteegiketis maskide küsimine ja ostmine kasvanud kaks korda, siis see ei ületa siiski tavalise gripilaine aega.

"Kui eelmisel aastal oli suurem gripilaine Eestis aasta alguses, siis hetkel on inimest huvi maskide järgi samasugune. Sarnaselt maskidele liigub hetkel rohkem ka desinfitseerivaid vahendeid, mis on ka grippi haigestumise seisukohalt kõige olulisem," ütles Israel.

Ostetakse igasuguseid maske