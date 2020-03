Aprilli alguseks võib intensiivravi vajada üle 100 koroonahaige. Kui suurele koormusele haiglad vastu peavad?

Tuuli Jõesaar reporter RUS 94

Foto: Hendrik Osula

Eesti Päevalehele on viidatud, et aprilli alguseks võib koroonaviiruse tõttu intensiivravi vajada 70-140 inimest. Haiglates on intensiivravikohti ligi 500, kuid võrrandis on mitmeid muutujaid.