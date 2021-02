Äpardused ülekandega: kuhu kadus paljude Eesti Laulu vaatajate telepilt?

Mitmed lugejad andsid Kroonika otseblogis teada, et Elisa võrgus pole võimalik enam otseülekannet vaadata,

Elisa meediasuhete juht Taavi Teder ütles Delfile, et viga ei ole nendepoolne, vaid selle taga on hoopis vabalevi rike. See tähendab, et probleem on vaid neil klientidel, kelle võrk on üle õhu, mitte kaabliga.

Vabalevi kanaleid edastab Eestis digiteenuste ettevõte Levira.

Levira kasutajatugi sõnas, et rike on üle-Eestiline ning selle kõrvaldamisega tegeletakse. Kui kaua sellega aega võiks kuluda, ei osata praegu öelda.

Levira on Eesti põhiline TV- ja raadiolevivõrkude operaator, mis haldab Eesti ainsat ringhäälinguvõrku ning pakub 22 saatemastist koosnevat võrku.

Levira klientideks on rahvusvahelised ja kohalikud IT-ettevõtted ja meediateenuse osutajad nagu ERR, Eesti Meedia, All Media Eesti, Sony, EBU, Discovery, ATEA, samuti suuremad telekommunikatsiooniettevõtted nagu Telia, Tele2 ja Elisa.