Anu Hallik-Jürgenstein asub Tallinna Linnahalli ASi juhtima

Hallik-Jürgenstein vabastati Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja ametikohalt tagasiulatuvalt 10. juunist ametniku soovil seoses tema asumisega Tallinna Linnahalli AS juhatuse esimehe ametikohale.

Hallik-Jürgenstein kandideeris edukalt Tallinna Linnahalli ASi juhatuse liikme ametikoha täitmise konkursil. Parimaks kandidaadiks tunnistatud Anu Hallik-Jürgensteini kasuks rääkis enam kui 10-aastane juhtimiskogemus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, töö BLRT Grupi AS-is, Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjonis ja Tallinna linnaplaneerimise ametis, leidis konkursikomisjon. Tallinna linnaplaneerimise ametis on ta ameti juhatajana töötanud alates 2011. aastast. 2017. aastal oli Hallik-Jürgenstein ühtlasi Tallinna Linnahalli AS nõukogu liige.

Hallik-Jürgensteinil on pikaajaline Tallinna ruumilise arendamise ja linnaplaneeringute menetlemise kogemus. Ta peab Tallinna Linnahalli arengus oluliseks seda ümbritsevate alade kordategemist ja seeläbi kogu piirkonnale lisandväärtuse andmist. Eesmärgiks on võimendada Tallinna Linnahalli kui tulevase kontserdi- ja konverentsikeskuse mõju nii (linna)ruumilises kui majanduslikus mõttes. Oluline osa sünergia saavutamisel on hästitoimivatel logistilistel lahendustel.

Tallinna linnaplaneerimise ametile uue juhataja leidmiseks korraldatakse avalik konkurss. Uue juhataja ametisse nimetamiseni jätkab ameti juhataja ülesannetes asendajana Ignar Fjuk, kes täitis seda ülesannet ka Hallik-Jürgensteini lapsepuhkusel viibimise ajal.