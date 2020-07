Antslast minema aetud hipilaager kolis Läti piiri äärde Harglasse

Laager tegi terviseametile muret, kuna seal polnud voolava veega kätepesuvõimalust. Lisaks on varasemates liikumise laagrites levinud mitmed haigused ehk näiteks düsenteeria ning kõhutüüfus. Mõlemad haigused kipuvad levima reostatud vee joomisel või kehvade hügieenitingimuste korral.

Nüüd on laager end sisse sättinud Harglasse, umbes paari kilomeetri kaugusele kohalikust kauplusest. Väidetavalt viibib kohal umbes 60 osalejat, küll aga olevat seal kätepesutingimused head.

Terviseamet pole veel Delfile täpsemalt kommenteerinud, kas on kohal käinud hügieenitingimusi kontrollimas.

Antsla vald keelas 20. juulil hipilaagri korraldamise eramaal. Esialgu väitis ürituse korraldaja, et tegemist on eraüritusega, kuid tegelikult jagati kutseid kõigile, kes vaid küsida oskasid. Lisaks polnud laagriplatsil võimalik käsi pesta seebi ja voolava veega, mis on praeguse koroonaviiruse levimise ajal üks oluline viis viiruse leviku tõkestamiseks.

“Seebi ja voolava veega kätepesu võimaluse puudumine, nõuetele mittevastava välikäimla kasutamine ning tihedad inimkontaktid on väga soodne pinnas erinevate nakkushaiguste levikuks,” ütles toona terviseameti lõuna regiooni juht Tiia Luht, kelle sõnul puudub osalejatel ka võimalus toidunõusid voolava veega pesta.

“Samas säilitatakse kergesti riknevat toitu soojas keskkonnas, kollektiivse nakatumise korral ei ole organiseeritud ei abi andmist ega kutsumist. Ka pole kiirabil võimalik kinnistule telkide juurde pääseda ega abi osutada,” selgitas Luht.

Toona testiti laagriplatsil kõiki osalejaid, kes selleks nõusoleku andsid. Kolm inimest ei olnud testimisega nõus ning neid käsitleti koroonahaigetena. Testitutest ei selgunud ühtki viirusega inimest.