Ants Laaneots: ÜRO kirjadega auto puhul on sõduril raske aru saada, kes nad sellised on

"Kui sa võtad tule alla ÜRO auto ja tapad seal kellegi ära, oled ju kriminaalkurjategija, kui mitte rohkem," ütles Laaneots Delfile. "Sõduril on väga raske aru saada, kes nad sellised on - kas omad inimesed või keegi terroristide seast."

Laaneotsa sõnul kasutatakse säärast taktikat praegu väga palju ka Afganistanis ja Süürias. "Märgid pannakse nimme peale, et vastaspool ära petta," ütles laaneots.

Terroristid sõitsid baasi pääsla suunas pidurdamatult, kuni Mali sõdurid peatumiskäske eiranud sõiduki suunas tule avasid. ÜRO kirjadega sõidukist tulistati siis ka vastu, kui üks hetk auto õhku lendas.

Terroriste oli sõidukis kolm. Laaneotsa sõnul võis kahel neist ülesandeks olla tappa nii palju pääslas olevaid kontrollijaid kui võimalik. "Autojuht pidi siis juhtima sõiduki sinna, kus teda kavatseti lõhata," spekuleeris Laaneots.

Rünnakus hukkusid ainult terroristid. Laaneotsa sõnul on see ilmselt tänu sellele, et seal rahu valvavad Eesti ja Prantsuse sõdurid on piisavalt valvsad ja kogenud.

"Sealsed prantslased ja meie mehed juba teavad enam-vähem taktikalisi võtteid, mida terroristid kasutavad ja olid ilmselt valvsad. Nad ei saa seal usaldada mitte kedagi. Ükskõik, mis värvides on autod," ütles Laaneots.

"Islam rakendab praegu väga laialdaselt just sellist terrorismi ja enesetapuvõitlejaid. Valvsad peavad olema ka meie poisid. Aga sõda on sõda. Ka selline, terrorisõda on sõda," ütles Laaneots.