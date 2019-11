Ants Laaneots Helme väljaütlemisest: see on ebakompetentse inimese luulu

Siseminister Mart Helme ütles Iltalehtile, et inimesed küll jätkuvalt usuvad, et NATO kaitseb Eestit, kuid tavalised inimesed pole poliitikud, viidates end paremini asjadega kursis olevat.

"Ta mainis küll, et rahvas usaldab NATO-t, aga Rahvas absoluutselt ei usalda Mart Helmet ministrina," ütles aga erukindral Laaneots Delfile.

"Ta peaks silmakesed natuke lahti tegema ja vaatama, kuidas need 1200 NATO sõjaväelast siia tulid ja mis eesmärgiga. See on ebakompetentse inimese luulu, mis ta on rääkinud," ütles Laaneots.

Laaneotsa sõnul jäljendab Helme oma väljaütlemisega Prantsusmaa presidenti Emmanuel Macroni, kes hoiatas intervjuus Briti nädalalehele The Economist teisi Euroopa riike, et nad ei saa enam NATO liitlaste kaitsmisel USA-le toetuda ja et NATO on ajusurmas.

Laaneots selgitas, et pärast Nõukogude liidu lagunemist 1990. aastal oli justkui suur eufooria, et üks ajastu on läbi ja kõik rahvad ja riigid hakkavad Euroopas elama sõpruses ja koostöös, nagu algul ka välja paistis, sai kiiresti lõpu, kui Vladimir Putini juhitav Venemaa jälle Nõukogude liiduga samale teele asus.

"Et Lääne-Euroopa riigid reageerivad muutunud või halvenenud julgeolekuolukorrale aeglaselt, ei tähenda, et NATO on kriisis. Mõned Lääne-Euroopa riigid on lihtsalt lühinägelikud," ütles Laaneots.

Helme lisas, et loodab, et NATO tuleb kriisist välja ning jääb tugevaks garantiiks Venemaa ohu vastu. "Inimesed jätkuvalt usuvad, et NATO kaitseb Eestit, kuid tavalised inimesed pole poliitikud," arvas ta, et valitsus teab paremini.