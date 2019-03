Anto Liivat plaanitavast kaksikliidust: hambad ristis üksteist välja kannatades püsivat valitsust ei loo

"Juhtub see, mille eest Reformierakond ja Kaja Kallas kampaanias hoiatasid: sünnibki keskpärane valitsus," ütles Liivat plaanitava valitsusliidu kohta ja lisas, et seda ühendab pelgalt soov valitseda. "Sellised valitsusliidud, kus pelgalt valitsemise nimel hambad ristis teineteist välja kannatatakse, aga ühiseid unistusi ei ole, ei püsi kuigi kaua. Mina julgen küll ennustada, et juba täna teavad mõlemad läbirääkimiste partnerid, et seda koalitsiooni ei moodustata neljaks aastaks."

Liivat avaldas kahtlust, kas Reformierakond ja Keskerakond on võimelised strateegilistes küsimustes ühist keelt leidma. "Nad ei soovigi leida," lisas ta.

Problemaatiliste küsimustena tõi Liivat esile maksupoliitika, tervishoiurahastamise ja haridusküsimused. "Vähemalt nende sõnumite järgi, mida valimiskampaanias oma valijatele öeldi, paistavad vastuolud lepitamatud."

Kolmikliidu moodustamisest loobumist kommenteerides sõnas Liivat, et talle tundub, et Kaja Kallase jaoks võisid sotsiaaldemokraadid olla ilmavaatelise ühisosa tõttu üks eelistatumaid koalitsioonipartnereid, aga pragmaatiliste poliittehnoloogiliste argumentide tõttu heideti kolmikliidu idee kõrvale.