Anti Poolamets: mitmed tuhanded ettepanekud lähevad hääletusele ühe kobarana

Põhiseaduskomisjoni esimees Anti Poolamets märkis täna meediale, et opositsiooni obstruktsioonitaktikale kavatsetakse vastata sidudes mitmed tuhanded muudatusettepanekud kokku. Hääletusele ei läheks need seega mitte tükk-tüki haaval, vaid ühe kamaluga. Kokku oleks hääletust väärivaid tükke viis - ülejäänud neli on sotsiaaldemokraatide poolt välja töötatud muudatussoovitused.

"Sellest gigantsest massist oli neli konkreetselt abielu mõistega seotud asja, mis polnud jaburus, põhiseaduse vastane, mis polnud ebaadekvaatne," märkis Poolamets.

Opositsioonisaadikutele, kellele selline lähenemine ei sobi, soovitab ta algatada edaspidi uusi eelnõusid. Kui viiekaupa hääletamise taktika läbi läheb, tähendab see seda, et kolmapäevasel riigikogu istungil hääletatakse sellisel juhul viis korda.

"Ühtegi ettepanekut me prügikasti ei viska. Viime need riigikogu suurde saali ning kui neid ei lükata seal tagasi, saadetakse kogu see hulk siia komisjoni siia menetlemiseks," sõnas Poolamets.

Opositsiooni juht Kaja Kallas märkis, et muudatusettepanekute ühte patta panemine on riigikogu kodukorra vastu. Kallas märkis, et sidumisloogika on tema jaoks ebaselge.

Kallas tõi veel esile, et põhiseaduskomisjon rikub siinkohal veel teistki reeglit: igat muudatusettepanekut, mis on teeninud komisjonilt kaks poolthäält, saab panna suures saalis hääletusele. Praegune taktika, mille alusel korjatakse muudatusettepanekud grupiti kokku, võtab Kallase sõnul temalt riigikogu saadikuna ära võimaluse hääletada.

Kuulmaks lähemalt, kuidas argumenteerib Anti Poolamets koalitsioonisaadikute taktikat käesolevas obstruktsioonilahingus, viska pilk peale juba videointervjuule!