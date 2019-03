Ansip Ratasele peaministritooli pakkumist: riigi rahanduse ummikusse ajanud inimesele seda andma ei peaks

"Pakkuda peaministritooli teiseks jäänud erakonna esimehele, kes on Eesti riigi rahanduse ummikusse ajanud, on liiga palju," sõnas Ansip ERRile. "Selline käitumine ei vastaks rahva ootustele, mina ei oskaks seda Eesti inimestele seletada."

Ansipi intervjuu salvestati enne Kaja Kallase teisipäeva õhtust esinemist ETV saates "Esimene stuudio", kus Reformierakonna praegune esimees sõnas, et Reformierakond ei ole arutanud peaministrikohast loobumise varianti, küll aga oleks ta isiklikult valmis seda kaaluma.

"See tunduks täiesti ebaloogiline, arvestades, et ma sain poole rohkem hääli ja me saime ka palju rohkem kohti, aga mina isiklikult, jättes kõrvale, et me ei ole seda tegelikult erakonnas arutanud, oleksin valmis seda kaaluma, jah."

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi ütles Delfile, et nad pole mõttest huvitatud. "Tegemist on retoorikaga, mis on pigem seotud tänaste konsultatsioonidega kolme erakonna vahel. On raske ette kujutada, et selle mõttega nõustuks Kallase koduerakond," arutles Hanimägi. "