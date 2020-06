Annetajatelt abi saanud haruldase immuunpuudulikkusega väike Mattias jõudis tagasi Eestisse

Mattias on aasta ja viiekuune pisipoiss, kellel dignoositi harvaesinev immuunpuudulikkuse vorm ning kellele selle aasta alguses siirdati Inglismaal, Newcastle'is uued luuüdi tüvirakud. Kuna Mattiase immuunsüsteem on siirdamisjärgselt väga madal, ei tulnud kojulend viiruseohu tõttu tavaliste liinilendudega kõne alla.

Mattiasele ja Lastefondile tuli appi ettevõtja, kes esmaspäeva hommikul väikemehele ja tema vanematele Newcastle'isse järele lendas ja nad Tartusse lennutas. Tegemist oli heategevusliku lennuga, Lastefondi ajaloos oli see esmakordne.

Mattias elas lisaks reisile üle siirdamiseelse keemiaravi. Talle leiti kiiresti sobiv doonor, siirdamine ise kulges kompliktsioonideta, nii nagu ka esimesed 36 päeva täielikus isolatsioonis. Praeguseks on siirdamisest möödas üle 130 päeva ja seni on kõik liikunud paremuse poole, kinnitas Mattiase ema Elina. Pisipoisi täieliku paranemiseni läheb aga veel aega ja seni on kõige olulisem hoida teda kõikvõimalikest haigustekitajatest eemal.

Mattiase ravi eest Inglismaal tasus haigekassa, elamis- ja transpordikulud aitas lisaks Lastefondi headele annetajatele väga suuresti tasuda ka Tartu vald ning palju panustas ka lapse pere ise.