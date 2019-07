Annetajatelt abi palunud perekond loobus negatiivsete kommentaaride tõttu oma taotlusest

Alexanderi pere teatel ei soovi nad haige lapse kõrval olles kirjutada vastulauseid anonüümsetele kommenteerijatele, kes nende peret ründama asusid ning soovivad vältida olukorda, kus rünnatavaks muutuks ka Lastefond, kust saavad aastas abi ligi 500 last.

Alexanderi ema ütles, et nende perekond on südamest tänulik kõigile, kes on tänaseks väikest Alexanderit Lastefondi kaudu toetanud.

"Oleme kindlad, et mitmed abivajajad saavad sealt vajamineva abi oma raviks. Otsus ei muuda meid kibestunuks ega vähenda empaatiat, toetame ka ise edaspidi Lastefondi ning kutsume üles seda tegema kõiki teisi, sest tegelikult vajab iga pere sellistel kriisimomentidel abi,“ lisas ta.

Lastefond tänab kõiki abikäe ulatajaid, mõistab perekonna otsust ning suunab Alexanderi toetuseks tehtud annetussummad teiste abivajajate aitamiseks, teatas fond pressiteate vahendusel.

Alexander on 1 aasta ja 5 kuu vanune poiss, kes põeb rasket kaasasündinud immuunpuudulikkust X-liitelist Hüper-IgM sündroomi. Selle haiguse korral on lapse organism väga vastuvõtlik erinevatele haigustekitajatele, mistõttu vajab Alexander pidevat antikehade asendamist ja infektsioonide vastast ravi.

Vaatamata ravile on kaasasündinud immuunpuudulikkusega lapsed ohustatud erinevatest infektsioondest, mis võivad lühendada nii nende eluiga kui ka halvendada elukvaliteeti.

Alexanderi arstide sõnul vajab pisipoiss luuüdi tüvirakkude siirdamist ja talle pandud diagnoosiga on siirdamine näidustatud paraku Inglismaal, mitte Eestis.

Inglismaal asuv Newcastle Lastehaigla Immunoloogiakeskuses on valmis väikesele Alexanderile luuüdi siirdama juba järgmisel kuul ehk augustis. Siirdamise järgselt tuleb Inglismaal olla pool aastat.