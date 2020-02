Anneli Ammase nimeline hea ajakirjanduse esimene preemia läheb Võrumaale

Anneli Ammase sõprade poolt maakonnalehe ajakirjanike tunnustamiseks ellukutsutud AAHA ehk Anneli Ammase Hea Ajakirjanduse preemia esimene laureaat on LõunaLehe vanemtoimetaja Ülle Harju.

AAHA preemia anti Ülle Harjule üle täna Haapsalus Uuemõisa lossis poliitiku, ajakirjaniku ja koolimehe Andres Ammase Fondi stipendiumite väljakuulutamisel. „On suur rõõm ja südantsoojendav saada elu esimene suur preemia selle eest, mille eest ajakirjanikuna eelkõige seisan – Eestimaa, looduse, omakandi inimeste ja nende väärtuste eest,” ütles Ülle Harju.

„Head ajakirjandust saab väga hästi teha ka maal, mitte ainult Tallinnas. Selle juures on märkimisväärne kogukonna usaldus ja tugi: head lood sünnivad sageli tänu „silmadele-kõrvadele” volikogudes ja ametiasutustes, et inimesed usaldavad rääkida oma töökohaga riskides ära tõde jne.”

Andres Ammase abikaasa, pikaajalise ajakirjaniku Anneli Ammase sõprade asutatud preemia eesmärk on väärtustada head kohalikku ajakirjandust, mis leegitseva tulena mitte ainult ei kõrveta, vaid soojendab. Üle 20 aasta ajakirjanikuna töötanud Ülle Harju töö sümboliseerib kõike seda, mida preemia puhul silmas peeti ja tema tunnustamine oli ühehäälne otsus.

„Ajakirjanduses töötamine on pikamaajooks ja Ülle on selle võrdluse hea näide,“ ütles preemia üks ellukutsujaist, ajakirjanik Kärt Anvelt. „Kohaliku ajakirjanduse objektiivne ja kriitiline tegemine on Eesti väiksuse tõttu alati keeruline, kuid Ülle on selle kõigega juba aastakümneid edukalt hakkama saanud. Lisaks on ta oma hingestatud tööga suutnud liita kohaliku kogukonna.“