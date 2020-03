ANNA OMA HÄÄL: Algas Eesti Jazziauhindade avalik hääletus!

Aasta Jazzmuusiku tiitlile kandideerivad pianist Joel Remmel, pianist Kirke Karja, kitarrist Ain Agan, laulja Kadri Voorand ja pianist Holger Marjamaa. Aasta Jazzmuusiku tiitliga kaasneb auhinnafond 3500 eurot koostöös Viru Keskuse ja Eesti Autorite Ühinguga.

Aasta Jazziedendaja auhinnale on nomineeritud Eesti pikima traditsiooniga jazzifestival Tudengijazz ehk TUJA; Klassikaraadio ning selle muusikatoimetaja Ivo Heinloo, kes on südameasjaks võtnud kodumaise jazzimaastiku tutvustamise ja jazzikontsertide talletamise; improvisatsioonilisele ning stiiliülesele kitarrimängule keskenduv festival Viljandi Kitarrifestival; Eesti Rahvusringhäälingu heliosakond ning nende hea kõrva ja muusikamaitsega helikunstnikud; saksofonist-flötist, arranžeerija, helilooja, Estonian Dream Big Bandi juht ja muusikapedagoog Siim Aimla. Aasta Jazziedendaja saab auhinnaks kõige nutikama Jura ENA8 Full Metropolitan Black espressomasina festivali peatoetajalt JURAlt ning vabapääsme Jazzkaare ja Eesti Jazzliidu kontsertidele aasta jooksul.

Aasta Jazzansambli finalistide nimekirjas on säravad kooslused: Joel Remmel Trio, Kadri Voorand in Duo With Mihkel Mälgand, Sooäär/Yaralyan/Ounaskari, Titoks ja Estonian Dream Big Band. Aasta Jazzansambli tiitliga kaasneb preemia 1000 eurot.

Noore Jazzitalendi tiitlile kandideerivad viimase aasta jooksul eredalt silma paistnud noored talendid: laulja, viiuldaja ja muusikakirjutaja Marianne Leibur; talendikas soulilauljatar, klahvpillimängija ja helilooja Rita Ray; vokalist ja eluliste laulutekstide kirjutaja Elina Hokkanen; kitarrist ning helilooja Johannes Laas; ja noorema põlvkonna silmapaistev saksofonist Tobias Tammearu. Noor Jazzitalent võidab festivali North Sea Jazz külastuse Telliskivi Loomelinnaku poolt ning võimaluse esineda Jazzkaare korraldatud kontserdil aasta jooksul.

Kolmandat korda välja antavale Aasta Jazzihelilooja auhinnale on nomineeritud mitmekülgne vokalist, pianist, õppejõud, arranžeerija ja helilooja Kadri Voorand; tuntud helilooja, kitarrist ja multiinstrumentalist Erki Pärnoja; silmapaistev jazzpianist, helilooja, pedagoog ning omanimelise trio liider Joel Remmel; eriilmeliste interdistsiplinaarsete projektide algataja, helilooja ning kontrabassimängija Mingo Rajandi; ning helilooja, kitarrist, paljude ansamblite loominguline liider, EMTA jazziosakonna juht Jaak Sooäär. Aasta Jazziheliloojale on kingituseks preemia 2000 eurot koostöös Eesti Autorite Ühinguga.

Jazziauhindu annavad välja Eesti Jazzliit ja festival Jazzkaar koostöös Eesti Autorite Ühingu, Eesti Päevalehe, Viru Keskuse, JURA ja Telliskivi Loomelinnakuga. Võitjad kuulutatakse välja hiljemalt mai alguses. Autasustamise täpsematest detailidest informeeritakse jazzifänne ning avalikkust Jazzkaare ja Eesti Jazzliidu kodulehtedel ja sotsiaalmeedias. Anna oma panus Sinagi ja hääleta siin!

31. Tallinna Rahvusvaheline Festival Jazzkaar toimub 9.-15. oktoobrini 2020 üle Eesti. Hoia silm peal Jazzkaare kodulehel, kuna sügisesse lükkunud festival kuulutab uuendatud programmi välja 31. märtsil. Eesti Jazzliidu üle-eestiline 17. hooaeg alustab kontsertidega septembrist,, programmiga saab tutvuda alates maist nii kodulehel kui ka sotsiaalmeedias.