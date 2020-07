Anna märku! Alates tänasest on võimalik kaardile märkida lusitaania teeteo leiukohti

Lusitaania teetigu on võõrliik, keda esmakordselt nähti Eestis 2008. aastal. Nüüdseks leiab neid mõnest piirkonnast juba massiliselt.

Selleks, et anda paremaid tõrjesoovitusi ja aidata kohalikel omavalitsustel ja kogukondadel tõrjet korraldada, on vaja teada lusitaania teetigude levikupiirkondi.

Levikupiirkondade määramiseks palub keskkonnaamet märkida kaardile kohad, kus on lusitaania teetigu nähtud.

Kaardirakendus asub siin.

Lusitaania teetigu

Täiskasvanud nälkja pikkus väljasirutatuna 7-18 cm. Hingamisava asub mantlikilbi eesosas. Nälkja värvus on varieeruv tumepruunist oranži ja kollakani. Noortel nälkjatel esineb sageli mõlemal keha küljel taustavärvist pisut tumedam pikitriip. Iseloomulik on tallaserva ere värvus, millel eristuvad selgelt tumedamad vaod. Keha kattev lima on oranžikaskollane.