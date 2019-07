Andrus Ansip: Ursula von der Leyen on Euroopa Komisjoni presidendiks hea kandidaat

Ansip lisas, et kui Saksamaa otsustas saata suhteliselt arvestatava väekontingendi Leetu, siis von der Leyen pidas seal kõne, mille sõnumid olid Balti riikide jaoks selged. "Ma arvan, et kõigis kolmes Balti riigis kindlasti Ursula von der Leyenit toetatakse sellel ametikohal," sõnas ta.

Ansip möönis, et von der Leyeni kandidatuur on tekitanud nii Saksamaal kui ka mujal küsimusi, kuid tema arvates on von der Leyen hea kandidaat. "See inimene, kes on Angela Merkeli valitsuses olnud kõik need aastad alates 2005. aastast, peab olema hea ka Angela Merkeli mõõdupuu järgi," sõnas ta.

Eile õhtul valisid Euroopa Liidu riikide juhid pärast pikka arutelu lõpuks ära tähtsate ametikohtade nominendid: Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadiks sai praegune Saksa kaitseminister Ursula von der Leyen, Euroopa Keskpanga juhiks kandideerib senine Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juht, prantslane Christine Lagarde, EL-i kõrgeks välispoliitikajuhiks Hispaania välisminister Josep Borrell. Samuti valisid EL-i liidrid juba ära Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski järglase, selleks saab Belgiapeaminister Charles Michel.

Euroopa Komisjoni presidendi, Euroopa Keskpanga presidendi ja EL-i kõrge välispoliitikajuhi peab juuli keskel ametisse kinnitama Euroopa Parlament.