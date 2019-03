Andrus Ansip nimetab EKRE tegevust sihilikuks ühiskonna lõhestamiseks

Ansipi hinnangul ei erine EKRE väljaütlemised Russia Today või Sputniku omadest, mistõttu pole vahet, kas tekst tuleb Kremlist või EKRE-st, vahendab ERR-i uudisteportaal. Ta hoiatas, et kui kogu aeg tõmmata tähelepanu ainult negatiivsele, sellele, mis riigis on pahasti, tekib tendents, kus inimestele hakkab tunduma, nagu midagi head poleks kunagi olnudki ja see on väga ohtlik.

Ansip ei pea normaalseks valitsust, kus üks kogu aeg lõhestab ja teine kogu aeg vabandab. "Selleks, et moodustada hästitoimivat valitsust, ei piisa ainult toetushäälte kokkuliitmisest," ütles ta.

Ta leidis, et kui inimesed oleksid varem teadnud, et Ratas valetab, kui ütleb, et EKRE-ga ta koalitsiooni tegema ei hakka, siis nad ei oleks Keskerakonnale valimistel nii palju hääli andnud.