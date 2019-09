Andrus Ansip: mina kindlasti ei hakka Kadri Simsonit ründama

"Mina see kindlasti ei ole, kes tõuseb püsti ja hakkab Simsonit siin Euroopa Parlamendis ründama," vahendab ERR Uudised Ansipi sõnu. "Ma arvan, et eestlastel on hea komme oma kodust musta pesu mitte maailma avalikkuse ees pesema hakata," lausus Ansip.

Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE) liige Marina Kaljurand (SDE) ütles, et ta ei ole kindel, kas temal tekib võimalus Simsonilt midagi küsida, aga tema sõnul pälvivad Eestis Simsoniga üleval olevad küsimused, näiteks tema puhkusereiside kohta, tähelepanu ka Euroopa Parlamendis.

"Kadri Simson ei ole siiamaani veenvalt vastanud nendele oma puhkusereisidega seotud küsimustele. Samamoodi pälvib siin tähelepanu ka see, et Kadri Simson ei hääletanud vastu EKRE võtmisele valitsusse," sõnas Kaljurand.

Kadri Simson läheb Euroopa Parlamendi ette saadikute küsimustele vastama oktoobri esimesel nädalal.