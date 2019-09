Andrus Ansip ja Yana Toom: me ei olnud ALDE reklaamist teadlikudki

ERJK saatis Ansipile ja Toomile kirjad seoses üleeuroopalise erakonna ALDE Facebooki kontol sponsoreeritud üleskutsega Euroopa Parlamenti valida Ansip ja Toom. Reklaami eest tasus ALDE.

Ent Euroopa tasandi erakondade rahastamist reguleeriv põhimäärus keelab kasutada Euroopa Liidu raha liikmesriikide erakondade või kandidaatide otseseks või kaudseks rahastamiseks europaralmendi valimistel.

Nii Ansip kui ka Toom vastasid ERJK-le, et nad ei ole selle reklaami eest tasunud ei ALDE-le, oma koduerakondadele ega ühelegi reklaamiagentuurile.

Mõlemad poliitikud kinnitasid, et said sellest reklaamist teada alles ERJK kirja lugedes ning et praeguseks on nendeni jõudnud ALDE kommunikatsiooniosakonna juhilt Didrik de Schaetzenilt info, et reklaam oli ALDE enda initsiatiiv.

Samuti keeldusid mõlemad poliitikud reklaami eest tasumast, põhjendades seda sellega, et nad ei ole seda tellinud.