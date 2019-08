Andrus Ansip: EKRE retoorika viib Eesti isolatsiooni

Ansip tõi välja, et nii president Kersti Kaljulaidi roosiaias peetud kõne kui ka tema eelkäija Toomas Hendrik Ilvese kirjalik kõne olid mõlemad kantud murest, mis valdab ka paljusid eestlasi.

"Täna on pidupäev, me tahaksime olla uhked ja rõõmustada, aga paraku on sisepoliitiline olukord selline, et sunnib inimesi, mind sealhulgas, muretsema," sõnas Ansip.

Ta ütles, et üksinda olles on Eesti kord oma vabaduse kaotanud ja pärast iseseisvuse taastamist on olnud kindel teadmine, et ei iial ei tohi enam riik üksi jääda.

"Kui siin räägitakse Endlösungist (EKRE liige Jaak Madisoni kasutatud sõna, mis viitab natslikule väljendile - toim.), siis see viib meid järjest, samm sammukese järel isolatsiooni, üksinduse poole," ütles Ansip. "See on, mille pärast president, Toomas Hendrik Ilves, mina ja väga paljud inimesed on mures."