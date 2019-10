Andrus Ansip Danske afäärist: teate, mõrvu ja vargusi pandi ka toime, kui ma olin peaminister

Jah, ma olen nõus, et tehtud viga vajas parandamist. Kas ta nüüd käpardlikku parandamist vajas, nagu see välja kukkus, selles ma küll päris veendunud ei ole.

Mis siis viga oli?

Sellised muudatused tuleks eelkõige nendega läbi rääkida, keda see puudutab.

Joodikutega?

Mitte joodikutega, aga kolleegidega Lätist. Kui mina olin peaminister, koordineerisime kõik aktsiisitõusud oma Läti ja Leedu, ka Soome kolleegidega. Ma ei tea, millest kolm peaministrit omavahel räägivad, kui nad kokku saavad. On selge, et aktsiisidest ei räägi nad kindlasti.

Hästi, nii et põhimõtteliselt on see EKRE algatatud muudatus teile meeltmööda. Annaksin teile võimaluse kiita seda erakonda ka mõnel muul põhjusel, näiteks üle-eelmine saade „Olukorrast riigis” märkis heatahtlikult ära, et nad pole juba mitu nädalat kedagi sõimanud. Nüüd saate teie omad kiidusõnad öelda.

Need kiidusõnad tuleksid üle minu huulte väga raskelt, sest ma ei saa selle väitega nõus olla. Sõimanud võib-olla ei ole, aga solvanud küll. Kui kutsutakse kokku eksperdid, et rääkida nõndanimetatud pensionireformist, mis tegelikult tähendab pensionisüsteemi lammutamist, siis tuleb minister Martin Helme, räägib paar sõna üldsõnalist juttu ja teatab: te võite siin rääkida ükstapuha mida, asi on otsustatud. Sellega defineeriti uus suhe rahva ja valitsuse vahel. Kui Villu Reiljan kunagi ütles, et iga kingsepp jäägu oma liistude juurde, siis seda võib isegi mingis mõttes positiivsena võtta, sest ta püüdis öelda: las eksperdid otsustavad. Aga praegune valitsus ütleb, et meie oleme ainsad eksperdid siin riigis. Teie, olge te professorid või ärijuhid või kes iganes, te pole mitte mingid eksperdid. Meie otsustasime ja me ei kavatsegi teiega rääkida.

Pensionireformi suhtes teil eriti sooje tundeid pole, saan ma õigesti aru?

Loomulikult ei saa mul olla sooje tundeid. Me oleme pikka aega üles ehitanud seda sammastel põhinevat süsteemi ja mujal maailmas on see süsteem ennast tõestanud. Me ei saa öelda, et soomlased on rumalad, sest koguvad raha halbadeks aegadeks, pensionipõlveks. Neil on 90 protsenti sisemajanduse kogutoodangust kogutud pensionireservidesse. Või saab öelda, et nad on seal Hollandis rumalad? Kakssada protsenti! Ja Norras: kolmsada protsenti SKTst – aga neil on nafta. On nad siis rumalad, et reserve koguvad? Eesti jõudis 17 protsendini, ja nüüd lammutatakse ära see süsteem.

Kas ei toimunud see esimene usaldusväärsuse õõnestamine siiski teie ajal, kui peatati riigipoolsed maksed teise sambasse?

Ma ei pea siiamaani mõistlikuks seda fanatismi, mis ütleb, et säästa tuleb ka siis, kui nälg on majas. Me peatasime need sissemaksed sügavas kriisis. Ma pidasin seda põhjendatuks siis ja pean ka praegu.

Räägitakse, et teil on pärast volinikuametit europarlamendis kohutavalt igav. Kui palju on ses jutus tõtt ja kui palju valet?

Ei tahaks ilustama hakata...

Tunnistage ausalt üles, muidugi.

On küll nii, nagu te ütlete. Aga ega ma ei usu, et seal kellelgi väga huvitav on, kes on varem ka mõnda aega Euroopa Parlamendi liige olnud. Juulikuus tegeleb europarlament teatavasti ainult iseenda elu korraldamisega, valitakse presidenti, esimesi asepresidente, teisi asepresidente tervele parlamendile, siis parlamendi komiteedesse, siis faktsioonidesse presidente ja asepresidente ja kolmandaid ja kolmeteistkümnendaid asepresidente, ja siis valitakse koordinaatoreid. Kippus sassi minema, mida me parasjagu ootame: kas ootame valimiste tulemusi või valimisi. Ja praegu on tegemist põhiliselt kuulamisega. Need volinikukandidaadi kuulamised võivad ju huvitavad olla, aga ma ei saa neis põhimõtteliselt aktiivselt kaasa lüüa, sest ma ei pea kohaseks, kui ametist lahkunud volinik läheb demonstreerima, et ta on oma kitsas valdkonnas märksa paremini informeeritud kui see, kes alles hakkab seda ametit pidama.

Ansip pole vahepeal üldse muutunud, ta on ikka universumi direktor või vähemalt kõige targem kõigi võimalike direktorite seas. Aga miks te Kadri Simsonile head nõu ei andnud? Kokutas teine nagu koolipoiss, sai kolme miinuse häda pärast kätte. Oleksite võinud ju talle nõu anda, pealegi polnud küsimused rasked.

Ei olnud rasked küsimused. Minu meelest oli ta nendeks küsimusteks ka ette valmistunud.

Aga välja ei tulnud midagi.