Andres Putting: õnneliku lõpuga veidi hirmus lugu

Tähtis on see, et pered on jälle koos ja elu läheb edasi ja see meenutus on vaid mälestus, möödas nagu halb uni.

Oluline on, et kaabakad on käes, nende üle mõistetakse kohut ja mistahes ka nende karistus on, näitab see mulle seda, et õiglus võidab alati ning inimeste vaheline usaldus ja sõbralikkus viivad edasi, ükskõik millises maailmanurgas sa ka ei oleks.

Riad, kohalik dokumentalist, Eesti ratturite vabastamise paigas: “Hakkame minema jah, ei ole tarvis, et sõjavägi hakkaks uudishimutsema, et mis me siin kaameratega ringi tuiame.”