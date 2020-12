Andres Metsoja abielureferendumist: mind häirib, kuidas vaenatakse neid, kes koalitsiooniga ühel arvamusel pole

Nädala pärast läheb abielureferendumi eelnõu riigikogus esimesele lugemisele. Kuna mitmed koalitsioonisaadikud Isamaast on öelnud, et seda ei toeta, loetakse juba mõttes hääli, kas valitsuserakondade plaan läheb läbi või mitte.

Lisaks Viktoria Ladõnskaja-Kubitsale, Üllar Saaremäele ja Siim Valmar Kiislerile on referendumi vastaseks peetud ka Metsoja.

Metsoja ütles, et plaanib referendumi eelnõu esimesel lugemisel hääletada erakonna seisukoha järgi. Mis teda häirib ja ka tema otsust mõjutada võib, on see, kuidas vaenatakse inimesi, kes koalitsiooniga ühel arvamusel pole. "Ma ei tolereeri sellist räuskamist ja laaberdamist selles küsimuses, mis avalikes aruteludes, eriti sotsiaalmeedias, toimub," nentis ta.

Metsoja selgitas, et abielureferendumi puhul on tema jaoks kaks poolt. "Üks vaade on erakondlik seisukoht, et perekond peaks olema põhiseadusega kaitstud. Sellele ma kirjutan alla. Teisalt on suur segadus, ka koalitsioonis sees, mis pärast seda ikkagi saab, õiguslikud küsimused on vastuseta" ütles ta.

Metsoja sõnul tuleks selgeks teha ka see, mis saab kooseluseaduse rakendusaktidest. "Abielureferendumit puudutav diskussioon on tõstnud selle jälle päevakorda. Me peakski rääkima nendest koos, mitte eraldi, sest need on paralleelmaailmad," sõnas ta.

Metsoja arvab, et abielureferendumi puhul on oluline omavahel suhelda ja arutada, leida kompromiss, mitte kasutada demokraatlikke võimalusi kaikana, et selgitada välja, kes on õigem eestlane.

Mis saab referendumist?

Lisaks Metsojale on abielureferendumi osas kahtleval seisukohal tema erakonnakaaslane Mihhail Lotman, kes on öelnud, et pole küll põhimõtteliselt referendumi vastane, aga selle küsimuse poolt ei saa hääletada.

Kui opositsioonil on vastu hääletamiseks kokku 45 häält ning nendega liituvad Kiisler, Saaremäe ja Ladõnskaja-Kubits, on vastu hääletajatel 48 häält. Koos Lotmani vastuhäälega oleks referendumi vastastel 49 häält.

Riigikogus arvatakse, et kui Keskerakonna ridadesse tuleb saadikuks Imre Sooäär, siis on referendumi vastastel lausa 50 vastuhäält, mis teeb olukorra kriitiliseks. Sooäär teatab täna kell 15 riigikogus, kas asub saadikuna tööle või mitte.