Andres Kuusk: ERR-i ajakirjanikud ootavad juhilt selget sõnumit, et nimeline surve ajakirjanikele peab lõppema

Kuuse kõige suurem mure ja küsimus oli see, et kas juhatuse esimehe Erik Roose arvates on ERR-is mingisugune suurem tasakaalu probleem, millega peaks tegelema. "Eriku vastus sellele oli selge Ei," sõnas Kuusk.

"Minu teine sõnum oli see, et toimetused ja ajakirjanikud ootavad ERR-i juhilt väga selget sõnumit, et siin majas töötavad Eesti parimad ajakirjanikud, me tegeleme oma kvaliteediga igapäevaselt toimetuste tasemel ja poliitikute nimeline surve ajakirjanikele peab lõppema, et see on lubamatu," rõhutas Kuusk ja lisas, et Roose põhimõtteliselt nõustus sellega.

Üks tänase koosoleku põhjus ja oligi Kuuse sõnul see, et juhatuse esimees ei ole avalikes esinemistes ERR-i ajakirjanikke piisavalt kaitsnud. "On olnud sellised üldised diplomaatilised väljendused, et usaldame oma peatoimetajaid, aga meile tundub, et sellest on vähe," sõnas ta ja lisas, et ERR-i ajakirjanikud on praegu sattunud erakordse surve alla.

See, kuidas saated sünnivad, on Kuuse sõnul põhjalik protsess ega käi kunagi ühe inimese suva järgi. "Me oleme oma tegemistes väga põhjalikud, me analüüsime, me kirjutame saadete küsimusi mitmekesi, me muudame järjekorda, sõnastusi," rääkis Kuusk.

ERR-i teletöötajad kohtusid täna juhatusega, et muu hulgas rääkida viimasel ajal kasvanud poliitilisest survest ERR-i ajakirjanikele ja Raadio 2 saate "Olukorrast riigis" juhi Ahto Lobjaka lahkumisest.