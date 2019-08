Andres Hiie sai peasekretärilt noomida, kuid jätkab Keskerakonna büroo nõunikuna

"Töövälisel ajal erakonna büroosse võõraste inimeste sisse laskmise ja seal alkoholi tarbimine on kindlasti taunitav. Andres Hiiega olen vestluse läbi viinud, olukorda arutanud ning arvestades olemasolevat informatsiooni, tegin töötajale noomituse," ütles Korb Delfile.

Erakonnani ei ole nimelt jõudnud ühtegi tõendit ega viidet sellele, et büroos võidi tarbida narkootikume, nagu üks peol viibinud 32-aastane piduline väitis.

"Oleme pöördunud ka politsei poole, kes on kinnitanud, et uue informatsiooni selgumisel antakse sellest teada ka meile. Praegusel hetkel politsei sõnul menetlust alustatud ei ole. Juhul, kui meedial on rohkem informatsiooni, palun seda politsei ja erakonnaga ka jagada," ütles Korb.

32-aastase pidulise väitel olid tal ka läbirääkimised Keskerakonnaga, kes olevat teinud talle täispika video eest pakkumise viiekohalise summa näol. Korb kinnitab, et tänase seisuga ei ole ükski peol viibinu partei poole ei lühendatud ega täispika videoga pöördutud.

"Ainus informatsioon on meieni laekunud meediast, mistõttu on filmija väited ja eesmärgid arusaamatud. Juhul kui erakonna bürood külastanud kolmel inimesel oli tõepoolest kaasas meedia poole pöördunud video võimaliku autori väidete järgi ebaseaduslikke aineid, tuleb sellest koheselt anda teada politseile," ütles Korb.

Eesti Päevaleht kirjutas eelmisel nädalal, kuidas partei büroo nõunik pidas jaanilaupäeval peaministripartei peakontoris prallet, kuhu oli tänavalt kutsunud ka võhivõõraid inimesi. Ühe pidulise sõnul tarbiti peol ka kokaiini, ent tõendamist ei ole see väide leidnud.