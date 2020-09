Andres Eilart lahkub Maalehe peatoimetaja ametist

„Oleme Andresele äärmiselt tänulikud, et ta on nii keerulisel ja muutlikul ajal hoidnud ning kasvatanud Maalehe positsiooni. Andres on juhtinud Maalehe koos teiste Ekspress Meedia väljaannetega digipöörde põnevasse maailma ning Maalehe edu on silmatorkav,“ lausus Urmo Soonvald. „Maaleht on üks meie tublidest ning ambitsioonikatest väljaannetest, kelle digitaalne ambitsioon kogu aeg kasvab ja paralleelselt sellega on suudetud arendada paberlehte.“

Andres Eilart: „Olen Ekspress Grupis olnud päris paljude erinevate tegemiste juures juba 17 aastat, Maalehes viis ja pool. Need on olnud köitvad tegemised, aga naljaga pooleks öeldes tunnen end nüüd juba natuke veteranina, küllap seepärastki andsin juba mõni aeg tagasi märku otsusest, et vajan enda jaoks sisemist raputust ja uut väljakutset. Mul on hää meel, et Maaleht hoiab vankumatult Eesti suurima nädalalehe rolli ja vähe sellest — Postimees on trükiarvult seljataha jäänud -, meil on kujundatud edukas toodete ja teenuste korv paberis-digis-üritustena, Maaleht seisab majanduslikult tugevana ja lugejad hindavad meie vahetut vaatenurka ning tasakaalukat suhtumist. Ja saan järjekordselt rõhutada, kui kihvt ja erakordne seltskond toimetab Maalehes ja kui vahvad kolleegid Ekspress Meedias.“

Andres jätab oma järeltulijale tugevas positsioonis väljaande. „Järgmist peatoimetajat ootab sama väljakutse, mis ka Andrest. Maalehe arendamine nii, et senised lugejad ja tellijad püsiks ning tunneks end Maalehega — nii paberis kui digis — turvaliselt, informeeritult ja üllatuste ootel. Samas tuleb digipöörde raames leida ka uusi lugejaid ja tellijaid, ideid ja lahendusi,“ lisas Soonvald. „Maalehe ja Ekspress Meedia kollektiivid lubavad, et aitavad uuel peatoimetajal imekiirelt kohaneda toimetuse ning väljakutsetega.“

Andrese sõnul on ühisel teekonnal palju asju nähtud-tehtud ja palju on muidugi veel teha. „Küll veel jõuame ka uute plaanide jutte rääkida, müttame ju koos veel mõne kuu, et pooleli asjad saaksid soravamalt edasi antud. Minu viimaseks päevaks Ekspress Meedias on 30. november, mis on juhtumisi ka… Andresepäev.“