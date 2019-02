Andres Ammase fondi esimese stipendiumi saab muusik Anti Nöör

Esimese stipendiumi sai Haapsalus Rannalõõtsa festivali ja võistumängimise algatanud ja seda aastaid vedav pillimees Anti Nöör. Ta on algatanud Läänemaal täiesti uue traditsiooni, mida on vedanud on igapäevase leivatöö, pottsepatöö kõrvalt. Kuni kolmepäevane Rannalõõts on juba toimunud kaheksal suvel ning kolmandat korda kogunevad Läänemaa ja ümbruskonna pillimehed märtsi lõpus Haapsallu võistumängimisele.

Esimese stipendiumiga soovivad Andres Ammase sõbrad, fondi algatajad meelde tuletada, kui suur on igaühe roll meie ühise elu ilusamaks, väärtuslikumaks muutmisel. Just seda tõestas ka Andres Ammas oma mitmekülgse, Haapsalule, Läänemaale ja vabale Eestile pühendunud eluga.

Peale selle annab Andres Ammase Fond välja kaks spordistipendiumi, mille algatas Haapsalu spordimees Vello Kuhi. Need stipendiumid sobivad Ammase fondi juurde suurepäraselt, sest Andres Ammas oli suur spordifänn ja elas alati kaasa ka Läänemaa sportlaste saavutustele.

Läänemaa noore sportlase stipendiumi saab kergejõustiklane Kevin Sakson, kes õpib praegu Audentese spordikooli viimases klassis ning loodab edasi õppima ja treenima minna USAsse.

Läänemaa treeneri stipendiumi saab kergejõustikutreener Kaja Ladva, kes on olnud ka Kevin Saksoni treener.

Andres Ammase fondi asutasid tema sõbrad Haapsalust ja mujalt Eestist läinud sügisel. Fondi on mõtete, tegude ja annetustega toetanud kümned ja kümned Andres Ammase sõbrad, kolleegid, aatekaaslased ja õpilased nii Haapsalust kui igalt poolt mujalt Eestist.

Peastipendiumi suurus on 2000 eurot, noor sportlane saab 1000 eurot ja treener 500 eurot.