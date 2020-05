Andrei Korobeinik: Mart Helme väited Rail Balticu kohta ei vasta tõele, suured projektid on just kriisi ajal olulised

Siseminister Mart Helme, kes on EKRE esimees, ütles eilses erakonna reklaamsaates "Räägime asjast", et Rail Balticu projekt ei lähe edasi. Korobeinik sõnas, et väide ei vasta tõele. “Projektid käivad ja kui mõelda suure pildi peale, siis suured taristuprojektid ongi just kriisi ajal olulised,” sõnas ta. Korobeinik selgitas, et majanduskriisi tõttu on tööd osta odavam ning peale selle on tööturul rohkem inimesi, keda palgata. “Lisaks ehitusele on veel projektis rida kõrvaltegevusi, kuhu inimesi vaja. Majanduse headel aegadel on neid inimesi vähe ja neid, keda saab, tuleb väga kallilt palgata,” lisas ta.

Korobeinik leidis sarnaselt majandusminister Taavi Aasale, et rahandusminister Martin Helme, kes reklaamsaates Rail Balticut kritiseeris, on hoopis projekti eest seisnud. “See [Rail Balticu rajamine - toim.] on ammune EKRE teema, nad andsid [saatega - toim.] sõnumi enda valijatele,” leidis Korobeinik. “Ma ei tea, kas sellise sõnumi saatmine on kokkuvõttes kasulik, kui EKRE hiljem enda väidet kinnitada ei saa. Mina nii isiklikult ei teeks,” lisas ta.

Isamaa erakonna esimees Helir-Valdor Seeder arvas sarnaselt Korobeinikule, et sõnum oli selgelt vaid EKRE valijatele mõeldud. “Ei ole Rail Balticu tegevusega midagi juhtunud. Kõik läheb planeeritult ja nii, nagu olud võimaldavad. EKRE pole tegevust vähemalgi määral mõjutanud,” kinnitas Seeder.

“See on järjekordne praalimine valija ees, probleemid Rail Balticuga tulid hoopis riikidevahelisest koostööst, Rail Balticu rahastamise perspektiividest ja projekti tegevuse juhtimisest,” lisas Seeder. “Praeguses majanduskriisi ebamäärases olukorras me ei tea, mis saab Euroopa Liidu rahastamisest edasi, lisaks mõjutab rahastust ka Brexit, aga kui kõik läheb plaanipäraselt edasi, siis projekt ei peatu,” sõnas ta.

Seeder ei arvanud, et sise- ja rahandusministri väited, millega teised koalitsioonipartnerid ei nõustu, kuidagi koostööle kiilu vahele lööksid. Selle asemel manitses Seeder ajakirjandust mitte korjama sõnumeid Helmede reklaamsaatest. “See, mis ajakirjanduse poolt sealt kanalist üles korjatakse on suurem probleem kui see, mida siseminister väidab,” ütles ta.