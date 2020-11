Andrei Korobeinik hüvitiseks saanud ligi 21 000 eurot enesele ei jäta

Keskerakond teatas täna, et tulevane haridusminister on Jaak Aab ning riigihalduse ministriks saab Anneli Ott. Oti asemele tuleb riigikokku seega tagasi Andrei Korobeinik. Et Ott oli valitud riigikogusse kompensatsioonimandaadiga, siis tema asendus tuleb üleriigilisest nimekirjast.

Andrei Korobenikule maksti lahkumishüvitist brutos 25980,90 eurot ja netos 20784,72 eurot. Kuigi Korobeinik saab tagasi riigikokku, on tal vaba voli otsustada, kas annab raha tagasi või jätab endale. "Ma kas annetan või annan raha tagasi. Endale seda ei jäta," kinnitas Korobeinik Delfile. Ta selgitas, et pole veel jõudnud otsustada, kas oleks raha õigem annetada või see hoopis tagastada.

Riigikogu liikme Andrei Korobeiniku volitused lõppesid 21. novembril. Juhatus ei ole veel teinud otsust tema volituste taastamiseks riigikogus. Seda saab teha samal päeval ministri ametisse nimetamisega.

Anneli Oti ministriks minemisel tema volitused riigikogu liikmena peatuvad, mitte ei lõpe, nii et Ott ei saa hüvitist.