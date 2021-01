Andrei Korobeinik ei pea kahtlustust Keskerakonnale piisavaks põhjuseks koalitsioonist lahkumiseks

Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Andrei Korobeinik ütles, et tal on juhtunu kohta veel vähe infot. Ta ei arva, et erakond peaks kahtlustuse tõttu koalitsioonist tagasi astuma. "Kui on kahtlustused, siis see pole alus koalitsiooni liikmelisuse peatamiseks. Kui süüdistused muutuvad kohtuotsuseks, siis on kahtlemata mõttekoht," rääkis Korobeinik.

Korobeinik pole erakonnas enda sõnutsi nende inimestega suhelnud, kes kahtlustuse said.

Korobeinik lisas, et vaadates Keskerakonna ajalugu sääraste kohtulahenditega, siis ta ei usu, et erakonnaliikmed nii naiivsed oleksid. "Kui aga süüdimõistev kohtuotsus peaks jõustima, on see kahtlemata suur probleem erakonnale," kinnitas Korobeinik.

Kas Jüri Ratas plaanib peaministri kohast või erakonna juhi toolilt tagasi astuda kahtlustuse valguses, Korobeinik ei tea.

Erakonna teised juhtfiguurid, sealhulgas ka Jüri Ratas, toru ajakirjaniku küsimusteks ei tõsta.