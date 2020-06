Anastassia Kovalenko sotsidest lahkumise tagamaadest: retoorika muutus, kui Indrek Saar partei juhiks sai

Kovalenko rääkis täna vene Delfi taskuhäälingus oma lahkumise tagamaadest. "Viimase aasta jooksul tundsin, et partei retoorika on palju muutunud, eriti pärast seda, kui sotsiaaldemokraatide juhiks sai Indrek Saar," ütles Kovalenko. Ta lisas, et eile, kui ta oma otsusest teada andis, siis Saar talle ei helistanud.

Kovalenko tõi parteist väljaastumise ühe olulise põhjusena eraldi välja, et erakond ei toetanud naispoliitikuid. Isiklikud rünnakud Helve Särgava, Betina Beškina ja Züleyxa Izmailova vastu olid Kovalenko sõnul ebameeldivad ja partei ei tohiks nii konfliktseid sõnumeid välja saata.

Kovalenko nentis vene Delfi taskuhäälingus, et tal ei ole oma saavutuste osas mingeid illusioone. "Opositsioonis on saavutus võimule saada. Võimul olles on saavutusteks erinevad projektid ja otsused. Mina aga olin parteis, kes oli linnas opositsioonis."

Kovalenko kinnitas, et tal pole plaanis liituda teise erakonnaga ja talle pole pakutud mingeid töökohti linnavalitsuselt.