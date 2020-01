Anastassia Kovalenko: sooritasin eksami ja sain magistridiplomi omanikuks

Kevadel võttis ülikool talt ära lõpudiplomid õigusteaduses ja majandusteaduses. "Loomevargust esineb mõlemas Kovalenko magistritöös läbivalt, teiste autorite töödele on viitamata jäetud või ebakorrektselt on viidatud lõikude, kohati lehekülgede kaupa," märkis ülikooli kommunikatsioonijuht Kristina Kurm. "Tartu Ülikooli jaoks on õppetöö kvaliteet väga oluline, meie eesmärk on pakkuda oma üliõpilastele väga head haridust. Seetõttu ei ole ülikoolil muud valikut, kui tühistada pettusega tehtud töö."

Kovalenko saatis täna hommikul pressiteate, kus sõnas, et sooritas 23. jaanuaril ärijuhtimise magistrieksami, mille ta ka edukalt läbis. Sellega sai Kovalenko Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ärijuhtimise magistridiplomi omanikuks.

"Algselt oli plaanis kirjutada ja kaitsta uus magistritöö, kuid magistrieksami sooritamise otsus tulenes ajalistest kitsendustest, mis olid tingitud programmi sulgemise tähtajast. Käesolevat kraadi väljastati viimast korda sel talvel. Uue magistritöö kirjutamine oleks aga võtnud vähemalt ühe terve õppeaasta, mis tähendaks, et enam ma sama programmi alusel kaitsta kraadi poleks saanud," kommenteeris ta otsust.

"Nüüd ootab ees uue magistritöö kirjutamine Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, kus pean lisaks mõned ained läbima, kuivõrd programm on nüüdseks muutunud," ütles Kovalenko plaanide kohta.