Anastassia Kovalenko plagiaadiotsusest: minu hinnangul pole tegemist proportsionaalse otsusega, otsus on tulenenud avalikust survest

"Head sõbrad!

Täna tuli Tartu Ülikooli komisjonilt seisukoht, mille kohaselt olen oma magistritöödes rikkunud akadeemilise viitamise reegleid. Ma austan Tartu Ülikooli komisjoni seisukohta, kuid minu hinnangul pole tegemist proportsionaalse otsusega, vaid otsus on tulenenud avalikust survest. Ma siiamaani ei pea enda tööd plagiaadiks, kuid olen öelnud, et minu töö puhul saame rääkida tehnilistest puudustest, kus mul esinevad lõigud, mis on jäänud nõuetekohaselt viitamata. Ka komisjon ei pea minu tööd plagiaadiks, vaid põhjendab seisukohta viitamisreeglite rikkumisega. Samas olen kõik allikad välja toonud kasutatud materjalide all ning pole kordagi püüdnud teiste mõtteid esitleda enda mõtetena või esitada kellegi teise tehtud tööd enda nime alt. Mõlemad magistritööd said heakskiidu minu juhedajatelt, komisjonilt, retsensendilt, samuti läbisid need ka plagiaadikontrolli.

Olen kindel, et Tartu Ülikoolis ei leidu ühtegi õppejõudu, kellel oleks ühtegi halba sõna minu kohta öelda. Olen alati olnud eeskujulik õpilane ja mitmes aines on mul olnud kursuse parimad tulemused. Sport, hea vaim ja haridus käivad mu elus käsikäes, mistõttu olen õppinud alati vaid enda jaoks ja kui mind oleks huvitanud vaid paberi kättesaamine, siis ei oleks läinud ma teist magistrit õppima. Oma hea maine ja nime hoidmiseks olen samuti skandaali puhkemise esimesest päevast välja pakkunud, et olen valmis kõik vajalikud parandused koheselt sisse viima ning seda öelnud ka ülikoolile, kuna ma ei soovi, et minu akadeemilistel töödel lasuks isegi väiksemgi plagiaadikahtlus.