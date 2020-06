Anastassia Kovalenko astub sotsidest välja

Kovalenko selgitas sotsiaalmeediapostituses, et selle otsuseni viisid teda viimasel aastal SDE-s toimunud arengud. Sotsid on viimase aasta olnud riigi tasemel opositsioonis. Tallinnas on SDE olnud opositsioonis juba terve kümnendi.

"Nagu selgus, saavad sotsiaaldemokraadid endale lubada tallinlaste jagunemist rahvuslikel alustel Nōmme ja Lasnamäe elanikeks. Meil polnud häbi rünnata naisi, valimata sõnastust, olgu tegemist kas abilinnapea vōi endise parteikaaslasega. Epideemia alguse ja eriolukorra keerulist aega kasutati maksimaalselt ära poliitilise kasumi teenimiseks, mitte ühiskonna konsolideerimiseks. Sisulise arutelu asemel kõlas valimatu kriitika kōigi linnavalitsuse algatuste suunas, lisaks torkas ebameeldivalt silma soov linnavalitsuse lahendusi esitleda meie initsiatiivina. Ettepanekuid ja kriitikat kõlab nii palju, et ilmseid vastuolusid enam ei märgata," kirjutas Kovalenko.

Keskerakonnal on 79-liikmelises linnavolikogus napp 40-kohaline enamus. Keskerakonna võimu toetab see, et opositsioonierakonnad ei hääleta alati ühtselt, samuti on linnavolikogus kaks fraktsioonivaba saadikut, Edgar Savisaar ja Deniss Boroditš. Viimane valiti volikogusse Reformierakonna nimekirjast, aga ta lahkus oravaparteist ja läks tööle Tallinna Linnatranspordi ASi juhina.

Kovalenko kirjutas, et tal pole plaanis liituda teise erakonnaga ja talle pole pakutud mingeid töökohti linnavalitsuselt.

Anastassia Kovalenko omandas Tartu Ülikoolist kaks magistridiplomit õigusteaduses ja majanduses. Eelmisel aastal tunnistas Tartu ülikool Kovalenko mõlemad magistriõppe lõpudiplomid plagiaadi tõttu kehtetuks.

Anastassia Kovalenko on BLRT Grupi väikeaktsionär Valeri Kovalenko tütar. Valeri Kovalenko on aastaid pidanud võitlust BLRTs enamust omava Fjodor Bermaniga, kes ei soovi BLRT kasumit dividendidena laiali jagada. Anastassia Kovalenko võttis vähemusaktsionäride teemal sõna ka meedias, samuti seostatakse tema huvidega ühte eelmise riigikogu koosseisu aegset sotsiaaldemokraatide eelnõu, mis oleks seadnud väikeaktsionäride kasuks sisse sunddividendi. See eelnõu lõpus seaduseks ei saanud.