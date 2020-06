ANALÜÜS | Valitsuses tulekul suur Euroopa taastuspaketi madin. Kas Jüri seljatab Martini või vastupidi?

Selge on see, et peaminister Jüri Ratas ja Keskerakond toetaksid Euroopa Komisjoni kava suures piires hea meelega. Nad näevad, et see tooks lisaraha praegu majandusse, mis aga oleks valitsuse seisukohast mõistagi hea.

Ent EKRE-l on oma vaade. Nad kahtlustavad, et Euroopa tasandi majanduse taaskäivitamise kavaga leppimine tähendaks sammu Brüsseli mõjuvõimu suurendamise poole jne. EKRE esindajad on olnud avalikult skeptilised ning see pole homse valitsuse arutelu eel vähenenud.

Eile toimus EL-i rahandusministrite videokohtumine, kus liikmesriikide ministrid käisid üle oma seisukohad 750 miljardilise paketi osas. Seal osales rahandusminister Martin Helme ja kui Delfi uuris, et mis mõtteid ta kohtumisel väljendas, luges Helme ette mitmeid probleeme.

„See uus ettepanek on kindlasti ambitsioonikas. Meil pole veel valitsuse positsiooni, arutame alles ja palju küsimusi on üleval,“ sõnas Helme ning nimetas vähemalt kolme tema jaoks olulist küsimuse kohta.