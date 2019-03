ANALÜÜS | Raimond Kaljulaid on ära tabanud, et Jüri Ratas on oma poliitilise tuleviku pöörijoone ületanud

Peale seda on meediat täitnud kahte sorti pealkirjad. Esiteks igapäevased teated tühikäigul kulgevatest koalitsioonikõnelustest, kust antakse järjest teada mitte millegi saavutamisest ehk mitte ühestki uuest edasiviivast ideest, algatusest, suunast riigi jaoks. Teiseks žanriks on kujunenud sisuliselt igapäevane mõne EKRE liidri verbaalse plahvatuse menetlemine, mida Keskerakonna praeguse juhtkonna liikmed eesotsas Ratase endaga ning mõned Isamaa liikmed peavad lõputa siluma, vabandama, lahendama.

Täna alanud avalik Kaljulaidi kampaania EKRE-ga koalitsiooni tegemise vastu näitab, et Ratas on koos kevade saabumisega ületanud ka oma nö "pöörijoone": nüüdseks on ta EKRE-ga niivõrd lahutamatult mestis, et tal ei ole enam nägu päästvat tagasiteed. Erakonna seest eetrisse paisatav pahameele kampaania on märgiks, et võib hakata lugema päevi, mis on jäänud Ratase esimese poliitilise elu lõpuni.

See ei pea saabuma kohe: kuna valitsust moodustaval Ratasel pole kuskile taanduda, ilma, et algaksid süüdistused erakonna enda lõhestamises, valijate peletamises ja mitme aastaga korjatud edu maha mängimises, siis ta peab nui neljaks EKRE ja Isamaaga koalitsiooni kokku saama. Kuid vaadates läbirääkimiste käiku, siis saab ta kokku igast otsast lonkava tiksumisvalitsuse, mis vaid ootab piisavalt suurt ja skandaalselt pauku, mis viib kokku kukkumiseni.

Ja sama vältimatult tõstatatakse siis Keskerakonnas Ratase valitud tee kohta õigustatud küsimused ning väljakutse esitamiseks seisavad esireas need, kes alguses parteis siseopositsiooni riski võtsid. Ehk siis Raimond Kaljulaidi kampaanial on üks siht – olla valmis Keskerakonnas tulevale Ratase-järgsele ajale. See aeg ei pruugi hakata veel uue valitsuse kinnitamise hääletusega vastvalitud riigikogus, kuid tuleb vääramatult lähemale, sest Ratas ei suuda neli aastat EKRE-t "ära hallata" ja seejärel nuheldakse kahetsuseta ja kahjurõõmuga tema kaela kogu kogunenud kaamos.