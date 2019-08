Juba juunis oli kuulda, et Keskerakond üritab valitsust koos hoida augustini, sest siis saab Kadri Simsoni Euroopa Komisjoni volinikuks ära kinnitada. Kuigi Simson on praeguse valitsuse väljavalitud kandidaat, pole Eesti veel saatnud Euroopa komisjoni uuele juhile Ursula von der Leyenile ametlikku kirja selle kohta, kes on Eesti volinik. Kirja saatmise aeg on umbes augustis-septembris ja see sõltub sellest, millal von der Leyen Eestilt kandidaadi nimetamist palub.