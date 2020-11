Ämmaemand isade sünnitusmajast minema tõrjumisest: eelmiste piirangute ajal nägime, et naised said väga hästi hakkama

Ida-Tallinna keskhaigla, Pelgulinna sünnitusmaja ja Hiiumaa haigla on teatanud, et piiravad taaskord isade-tugiisikute viibimise võimalust sünnitanud naise juures.

Facebook'is lõkkele puhutud teemaalgatus kõnealuste otsuste teemal sai hulgalist vastukaja - kaasa lõid nii kunagised sünnitajad kui ka need, kel lapse ilmaletoomine prognoositud just nimelt piiranguterohkesse aega. Üldjoontes tundus kommentaariumis valitsevat konsensus: tugiisikute sünnitusejärgse ligipääsu piiramine naise juurde on mõeldamatu.

Ida-Tallinna keskhaigla ämmaemandusjuht Vivian Arusaar on naiste murega kursis. Kuigi olukord on ka tema silmis kaugel normaalsest, on tal koroonapiirangute aegu sünnitavatele naistele öelda vaid julgustavaid sõnu.