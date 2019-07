Ametnike andmetel õpetajaid puudu pole, koolijuhtide hinnangul aga on

Ta lisas, et õpetajaid on Eestis 15 000 ringis, mida on oluliselt rohkem kui pakutavaid ametikohti. Ometigi otsivad koolid pidevalt õpetajaid.

Õpetajate Lehe tööpakkumiste andmebaasist selgub, et kõige suurem puudus on klassiõpetajatest. Sellele ametikohale on reedese seisuga lisatud 23 kuulutust. Suur puudus on ka eesti keele ja matemaatikaõpetajatest.

Klassiõpetajate probleemile juhtis tähelepanu ka Jüri gümnaasiumi direktor Maria Tiro. Jüri gümnaasiumis, kus töötab umbes 120 õpetajat, otsitakse algavaks õppeaastaks nelja uut õpetajat, kellest kaks on klassiõpetajad. Igal aastal otsivad nad Tiro sõnul kokku umbes kümmet uut õpetajat.

Haridusteaduste instiduudi õppejuht Mari-Liis Lind ütles, et tõenäoliselt on madal huvi õpetajaameti vastu tingitud ameti mainest ja palgast, mis on probleemiks olnud juba aastaid.