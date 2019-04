Ametlik! Tartu Ülikool kuulutas sots Anastassia Kovalenko magistriõppe lõpudiplomid kehtetuks

Lõpudiplomite kehtetuks tunnistamise põhjuseks on akadeemiline petturlus, mistõttu mõlema töö hinded tühistati. "Loomevargust esineb mõlemas A. Kovalenko magistritöös läbivalt, teiste autorite töödele on viitamata jäetud või ebakorrektselt on viidatud lõikude, kohati lehekülgede kaupa," märkis ülikooli kommunikatsioonijuht Kristina Kurm. "Tartu Ülikooli jaoks on õppetöö kvaliteet väga oluline, meie eesmärk on pakkuda oma üliõpilastele väga head haridust. Seetõttu ei ole ülikoolil muud valikut, kui tühistada pettusega tehtud töö."

Rõhutatakse, et ülikool tunneb vastutust, et üliõpilased ja töötajad tunneksid hea teadustava põhimõtteid. "Ülikool ei saa ega taha muutuda kontrolliorganiks, vaid pakkuda oma liikmetele näpunäiteid ja tuge, et nende õpingud ja töö vastaks headele akadeemilistele tavadele. Ka kirjalike tööde koostamisel saab õppejõudude ja tugitöötajate toetav roll olla eelkõige üliõpilaste teadlikkuse tõstmises, neile reeglite ja meetodite õpetamises. Kui üliõpilane otsustab oma õpingutes või lõputöös kasutada ebaausaid võtteid, siis lasub vastutus petjal enesel."

Lisatakse, et mõistetakse, et lõputööde kehtetuks tunnistamine on inimesele koormav otsus ja seepärast on ülikool kindlasti valmis Anastassia Kovalenkot nõustama ja abistama. "Selgitame Kovalenkole, millistel tingimustel saab ta oma magistritööd uuesti koostada ja neid uuesti kaitsma tulla."

Kui Tartu Ülikooli komisjon leidis mõni aeg tagasi, et Kovalenko tööd on plagiaadid, sõnas ta ise: "Ma siiamaani ei pea enda tööd plagiaadiks, kuid olen öelnud, et minu töö puhul saame rääkida tehnilistest puudustest, kus mul esinevad lõigud, mis on jäänud nõuetekohaselt viitamata." Ta viitas, et mõlemad magistritööd said heakskiidu juhendajatelt, komisjonilt, retsensendilt, samuti läbisid need ka plagiaadikontrolli.