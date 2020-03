AMETLIK: Poola piiril olevatele eestlastele lubatud Balti kolonn jääb ära

"Veel toimib praamiühendus suunal Saksamaa-Rootsi ja Saksamaa-Leedu. Estravel on valmis broneeringutega aitama," lohutati ministeeriumist.

Töö koduteeks Poola kaudu jätkub sellegipoolest Reinsalu ütles täna õhtul Delfile, et eilne kokkulepe täna enam sellisel kujul õhus ei ole, mistõttu antigi piirilolijatele teada, et praeguses olukorras läbi Poola ei ole siiski võimalik sõita.



Kaalukeeleks said Poola poolt esitatud tingimused, mille kohaselt oleksid eestlased pidanud autod Saksamaale jätma ja näiteks rongiga läbi Poola tulema.



„Praegune asjade seis on selleine, et on võimalik Rootsi suunas liikuda,” ütles Reinsalu.



Kuid kas läbi Rootsi ei ole eestlastel liiga ohtlik tulla, arvestades sealset koroonaviiruse võimsat levikut? „Kahtlemata eelistaksime Poola varianti, aga asjade seis on selline,” ütles Reinsalu. Ta kinnitas, et töö Poola trassi avamiseks käib jätkub veel täna öösel, kuid garantiid selle võimaldamiseks ei saa anda.

Tänaseks oli laual kaks varianti

Poolat läbida soovivaid eestlasi registreeriti välisministeeriumis täna hommikuks 73. Plaani kohaselt pidid nad 22 väikebussi ja 11 sõiduautoga Frankfurt Oderist Poznani ja Varssavi kaudu Poola-Leedu piirini sõitma.

Reinsalu kokkulepe poolakatega aga ei pidanud vett ja nõnda jääbki alles ainsaks variandiks Poolast mööduda mereteed mööda. Üheks variandiks on esmalt Frankfurt Oderist 450 kilomeetrit läände Kieli sõita, et sealt parvlaevaga Leetu Klaipedass sõita.

Aga ka Leedu ajaaken hakkab sulguma, sest Leedu sulgeb eestlaste transiidiks piirid 19. märtsi südaööl. Kui 73 eestlasel ei õnnestu just kaubavedajateks kehastuda, on olukord jälle keerulisem. Olemas on ka oht, et seda liini teenindav transport teeb viimase sõidu 18. märtsil, kuid ametlikku kinnitust ei ole see informatsioon veel saanud.

Välisministeerium teavitas eestlastele ühe variandina ka Saksamaa-Stockholmi liini. Samuti peaks olema võimalik veel ümber Poola sõita Travemünde-Liepaja parvlaevaga.

