Ametlik! Martin Repinski lahkub Jõhvi vallavanema ametist riigikokku

Repinski ütles Delfile, et riigikogu töö on tema jaoks huvitavam, kui töö Jõhvi vallavanemana, mida ta on teinud praeguseks üheksa kuud. Samuti on tema jaoks oluline esindada riigikogus Ida-Virumaad, mis ilma tema riigikokku siirdumiseta jääks esindamata. Kõigele lisaks on riigikogu liikmel Repinski hinnangul võimalik poliitilisi arenguid mõjutada rohkem kui vallavanemal.

Küsimusele, kas Max Kauri asumine Jõhvi uueks vallavanemaks on praegu kindel, vastas Repinski, et vallavanema kohale on ka teisi kandidaate, keda ta praegu nimetada ei soovinud. Otsuse uue vallavanema osas teeb Repinski sõnul volikogu koalitsioon, kuid kindel on, et vallavanema koht on ette nähtud Keskerakonnale.

Repinski andis oma otsusest teada Jõhvi volikogu esimehele Eduard Eastile, kus palus ennast vallavanema kohalt tagasi kutsuda, vahendab ERR Uudised.

Eelmisel aastal Jõhvi vallavanemaks saanud Repinski kogus riigikogu valimistel 976 häält. Viimasel ajal on ta olnud avaliku tähelepanu all seoses mitme vallaametniku ametist vabastamistega.

Mitmed Keskerakonna nimekirjas riigikokku valitud Tallinna poliitikud pole veel teada andnud, kas nad jätkavad praeguses ametis või hakkavad riigikogu liikmeks.

Võimalus riigikokku minna on linnapea Taavi Aasal, abilinnapea Vadim Belobrovtsevil, linnavolikogu esimehel Mihhail Kõlvartil, Haabersti linnosa vanemal Marek Jürgensonil, Mustamäe linnaosa vanemal Lauri Laatsil, Kesklinna linnaosa vanem Vladimir Svetil ning Lasnamäe linnaosa vanemal Maria Jufereva-Skuratovskil.

Repinski andis oma otsusest teada Jõhvi volikogu esimehele Eduard Eastile, kus palus ennast vallavanema kohalt tagasi kutsuda, vahendab ERR Uudised.