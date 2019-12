Ametlik: koolipere korraldab Kiviõli 1. keskkooli direktori vallandamise pärast streigi

"Kuna eilsetel läbirääkimistel vallavalitsusega jäid mõlemad osapooled oma seisukohale kindlaks, siis liigume oma võitlusega edasi. Järgmisel teisipäeval toimub meie koolis hoiatusstreik. Lapsed on kenasti sellel ajal hoitud ja kaitstud," seisab Facebookis kooli lehel ilmunud postituses.

Streik toimub tuleval teisipäeval kell 11.45 kuni 12.45.

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam kohtus eile vallavalitsuse ruumides Kiviõli 1. keskkooli hoolekogu ja õpetajate esindajatega, et arutada koolidirektor Heidi Uustalu vallandamist.

Rauam kinnitas Delfile, et koosolek oli konstruktiivne, ent lahku mindi endiselt eriarvamusi mööndes. "Töösuhe Uustaluga oli nagu iga teise töötajaga. Mõlemad osapooled on oma seisukohad välja öelnud ja usaldus on kadunud. Ma ei näe selle taastamise võimalusi," ütles Rauam.

Möödunud nädalal vabastas Lüganuse vallavalitsus Kiviõli I keskkooli direktori Heidi Uustalu ametist, kuna ta oli lubanud reformierakonna noortel kooli ruume kasutada.

Samm pahandas paljusid ning Uustalu kaitseks on sõna võtnud nii kooli hoolekogu liikmed, koolijuhtide liit, Kiviõli kooli vilistalsed kui ka töötajad.