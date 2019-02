Ametiühingud sõlmisid kolmanda erakonnaga koostööleppe

Petersoni sõnul on värskelt sõlmitud leppe näol Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatide kõrval tegemist kolmanda koostöölepinguga.

"Ühisosa Eesti 200ga on arvestatav ning koostöölepingu sisus on oluliste teemadena märgitud majanduskasvu tagamist, uusi töösuhteid, teadmisi, tervist, pensionisüsteemi jätkusuutlikkust, töötust ning maksusid puudutavad küsimused," rääkis Peterson.

Eesti 200 esimehe Kallase sõnul on sotsiaaldialoogi vormis töösuhete arendamine oluline, kuna töötamise viis on muutumas ning see nõuab kolmepoolset vastutuse võtmist, kus osalevad nii tööandjad, töötajad kui ka valitsus. Suurimat ühisosa näeb Eesti 200 ametiühingutega tervise ja teadmiste vallas.

Ametiühingute Keskliit esitas oma poliitikasoovid kõigile erakondadele möödunud aasta septembris. Tänaseks on kohtutud nelja erakonnaga ning koostööleping sõlmitud neist kolmega.