Ametiühingud: Ida-Viru arengu tulipunkt on kvaliteetsete töökohtade loomine

Nädala lõpus toimunud ühisarutelu teemaks oli sõlmitud koalitsioonileppe punktid, mis käsitlesid maakonna arengut seoses Euroopa Komisjoni õiglase ülemineku kavaga.

Kuna koalitsioonilepingus on välja toodud ka mõned konkreetsed tähtajad – põlevkivielektrist ja õlitootmisest loobumine – siis töötajaid esindavate ametiühingute peamine huvi seisnes selles, et saada vastus, kuidas, millal ja millega täidetakse tekkiv tühimik põlevkivist elektri ja põlevkiviõli tootmises ning mis saab põlevkivisektori sulgemise järgselt edasi tänastest sektori töötajatest.

Energeetikatöötajate Ametiühingute Liidu esimees Sander Vaikma hinnangul on ainus realistlik võimalus energiajulgeoleku ja sotsiaalse rahu säilitamiseks jätkata tänase põlevkivisektori toimimist samadel alustel kuni tootele turgu jätkub. „Kahjuks seni pakutud alternatiivid ei ole olnud vastuvõetavad, ega suures pildis ka loogilised,“ lisas Vaikma.

Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson ütles, et koalitsioonileppega võetud ambitsioonid põlevkivi kasutamise varajaseks sulgemiseks panevad riigile ülejõukäiva investeerimiskohustuse olukorras, kus kõik uued tehnoloogiad ei ole veel isegi mitte välja töötatud. „Tähtis on hoida väga selget fookust reaalsetel investeeringutel primaar- ja sekundaarsektorisse. Rattateed, kultuuri- ja sotsiaalobjektid on tähtsad vaid siis, kui kvaliteetsed töökohad säilivad. Siis saab neid maksulaekumisest ka tulevikus rahastada,“ on Peterson veendunud.

Ametiühingute toetusrühma esimees Oudekki Loone rõhutas, et töökohtade loomist peab vedama riik. „Näiteks võiks ellu kutsuda investeerimistoetuse kõrge lisandväärtusega töökohtade loomiseks, kus igale erainvestori eurole paneb riik omalt poolt teise euro juurde. Niisugune programm julgustab ettevõtlikke inimesi tootmist alustama just Ida-Virumaal.“ Loone rõhutas ka, et põlevkivimajandust ei tohi siiski täielikult maha kanda: „Oluline on kaitsta meie loodust ning leida viis, kuidas põlevkivi kasutada võimalikult süsinikneutraalselt. Viimase kolmekümne aasta saavutused on selles valdkonnas muljetavaldavad. Kindlasti tuleb oluliselt tõsta riigipoolset rahastust teadusuuringutesse, mis käsitlevad põlevkivi seesuguseid kasutusvõimalusi, mis oleksid rohepöördega kooskõlas.“